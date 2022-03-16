Çanakkale gazisi dedesinin asırlık protez bacağını müzeye bağışladı - Son Dakika
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Çanakkale gazisi dedesinin asırlık protez bacağını müzeye bağışladı

16.03.2022 11:25
Çanakkale gazisi dedesinin asırlık protez bacağını müzeye bağışladı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nde bacağını kaybeden Gazi Mehmet Yılmaz'ın torunu, dedesinin asırlık protez bacağını daha iyi korunması için müzeye bağışladı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nde bacağını kaybeden Gazi Mehmet Yılmaz'ın torunu, dedesinin asırlık protez bacağını daha iyi korunması için müzeye bağışladı.

Gündoğmuş ilçesinde 1892'de doğan Mehmet Yılmaz, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nin açılmasıyla vatan savunması için cephedeki yerini aldı.

Savaş sırasında top mermisinin isabet etmesiyle bacağı kopan Yılmaz, Çanakkale'de kurulan atölyelerde yapılan protez bacağını 1942'de hayatını kaybedene kadar kullandı.

Yılmaz ile aynı adı taşıyan torunu 52 yaşındaki Mehmet Yılmaz, hiç görmediği dedesinin protez bacağını evinin bodrumunda buldu.

Yılmaz, hatırası olan protez bacağı daha iyi korunması ve o dönemde Çanakkale cephesinde verilen mücadelenin gelecek kuşaklara aktarılması için Alanya Müzesi'ne bağışladı.

Gazi kendisine verilen ilk maaşla köprü yaptırmış

Gazi torunu Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, dedesini hiç görmediğini, tanıyanların ve babasının anlattığı kadarıyla tanıdığını söyledi.

Dedesinin Birinci Dünya Savaşı'nda ailesini bırakarak savaşa katıldığını anlatan Yılmaz, "Dedemin protez bacağını babamın evinin altında toz toprak içinde gördüm. Bunu müzeye bağışlayıp tarihi eser olarak korunsun istedim. Bu şekilde dedemin protez bacağı temiz bir şekilde sergilenir." dedi.

Yılmaz, gazi torunu olduğu için gururlu olduğunu ifade etti.

Dedesinin gazi olarak devletten aldığı ilk maaşla köprü yaptırdığını büyüklerinden dinlediğini aktaran Yılmaz, "Dedemin ilk eşi, derenin suyuna kapılıp boğulmuş. O da parası olursa eşinin boğulduğu ırmağa köprü yaptıracağını söylemiş. Çanakkale Savaşı'nda gazi olunca devlet kendisine para vermiş. O da Alara Çayı'na köprü yaptırmış." diye konuştu.

Gündoğmuşlu Gazi Mehmet Yılmaz anısına müzede sergi

Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen ise müzelerin, geçmişin hafızası olduğunu kaydetti.

Ülkenin en önemli zaferlerinden birinin Çanakkale Zaferi olduğunun altını çizen Türkmen, şunları dile getirdi:

"Çanakkale Zaferi, vatanları uğruna canlarını feda etmiş birlerce vatan evladının şehit olduğu, yaralandığı, belleğimizde yer etmiş çok önemli bir olaydır. Gelibolu Yarımadası'nda bedenleri zarar gören gaziler o dönemlerde yapılan protezlerle yaşamlarına devam etmişlerdir. O dönemde protez yapımı için çok sayıda atölyenin kurulduğunu biliyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucu elde ettiğimiz bilgilerden Gazi Mehmet Yılmaz Çanakkale Savaşı'nda yaralı olarak kurtuluyor ve tedavisi yapılıyor. Konya'dan at sırtında Gündoğmuş'a kadar getiriliyor."

Dedesine ait hatıranın korunması için protez bacağı Alanya Müzesi'ne bağışlayan Yılmaz'a teşekkür eden Türkmen, gaziye ait protez bacağın Çanakkale Zaferi anısına 18 Mart-17 Nisan'da sergileneceğini bildirdi.

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Mehmet Yılmaz, Çanakkale, Protez, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale gazisi dedesinin asırlık protez bacağını müzeye bağışladı - Son Dakika


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