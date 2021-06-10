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Çanakkale gazisinin oğlu, 85 yaşında 95 kilometrelik İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılıyor - Son Dakika

Çanakkale gazisinin oğlu, 85 yaşında 95 kilometrelik İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılıyor

10.06.2021 11:09
Çanakkale gazisinin oğlu, 85 yaşında 95 kilometrelik İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılıyor, System.String[]

Çanakkale gazilerinden, 1994 yılında 110 yaşındayken vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın 85 yaşındaki oğlu Turgut Kaçmaz, 95 kilometrelik İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılıyor.

Çanakkale gazilerinden, 1994 yılında 110 yaşındayken vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın 85 yaşındaki oğlu Turgut Kaçmaz, 95 kilometrelik İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 60 katılımcı ile yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle 8 Haziran'da İnebolu ilçesinden başlayan yürüyüş, 11 Haziran'da Kastamonu'da sona erecek.

Son Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın 85 yaşındaki oğlu Turgut Kaçmaz, grubun en yaşlısı olarak dinamikliği ve en önde yürümesiyle dikkati çekiyor.

Kaçmaz, AA muhabirine, babası Hüseyin Kaçmaz'ın Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na katılarak gazi olduğunu, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde gösterdiği kahramanlıkla istiklal madalyasına layık görüldüğünü söyledi.

Babasının vatan, bayrak ve din için 14 yıl savaştığına dikkati çeken Kaçmaz, "Babam, 1994 yılında 110 yaşında vefat ederken dünyanın en yaşlı ve son Çanakkale gazisiydi. İstiklal Yolu çok önemlidir. Eğer İnebolu'daki cephane Ankara'ya, Ankara'dan da Dumlupınar'a, Sakarya'ya çıkmasıydı biz savaşı kaybedebilirdik. Onun için Atatürk bu yolu çok kıymetli buluyordu." dedi.

Yürüyüşe uzun yıllar katılmak istediğini anlatan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Eğer gençlere örnek olabildiysem ne mutlu bana. Yürüyüşte, severek yaptığım için hiç zorlanmadım. Gençler arkamdan geldi, dinlenmem gerekti. Yürüyüş sırasında o günkü Şerife Bacı'yı hissettim. Dedelerimizin, nenelerimizin nasıl burada cephane taşıdığını hissettim. Yürüyüşe ilk defa katıldım, çok mutluyum. Asırlarca tek yürek, tek bilek olduk. Bu vatan, bu bayrak, bu ezan bizim. Bizler birlik beraber oldukça Çanakkaleler değil, Edirne'den Ardahan'a kadar bu yurdun bir karış toprağı geçilmez ve bölünmez."

Yürüyüşe katılan 10 yaşındaki Erkin Evin Arslan ise atalarının geçtiği yoldan geçmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Çok yorucuydu, ayaklarım ağrıdı ama çok güzeldi." ifadesini kullandı.

10 yaşındaki Gökçe Torun da Şehit Şerife Bacı'yı anmak için yürüyüşe katıldığını belirtti.

"Türk milletinin vatan sevgisinin nişanesi olarak burada bulunuyor"

Kastamonu Valisi Avni Çakır da İstiklal Yolu'nun önemine işaret ederek, "İnebolu, Milli Mücadele'nin lojistik merkezi. Buradaki insanlar vatanı canlarından aziz bildiler. Şerife Bacıların, Halime Çavuşların fedakarlıkları aziz milletin evlatlarına bırakacağı en güçlü miraslardan bir tanesi." diye konuştu.

Yürüyüşün bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yapıldığını anlatan Çakır, "Yürüyüşe katılan kızlarımız 10'ar yaşında. Yanlarındaki amcaları, dedeleri de 85 yaşında. Turgut bey yürüyüşte ulu bir çınar gibi hem rehberlik, ağabeylik, dedelik yapıyor hem de 7'den 70'e sözünü biraz daha yükseltiyoruz. 7'den 85'e kadar Türk milletinin vatan sevgisinin nişanesi olarak burada bulunuyor." diye konuştu.

Yürüyüşe katılımı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda tuttuklarının altını çizen Çakır, "Sadece Kastamonu'dan yürüyüşçülerimize izin verdik. İnşallah önümüzdeki yıl pandemi şartlarının da iyileşmesiyle burada binlerle yürüyeceğiz." dedi.

Hüseyin Kaçmaz, Turgut Kaçmaz, Çanakkale, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale gazisinin oğlu, 85 yaşında 95 kilometrelik İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılıyor - Son Dakika


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