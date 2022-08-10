Çanakkale Boğazı 'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan boğaza ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir , Avustralya Kraliyet Donanması Askeri Ataşesi Albay Benjamin Esler, Avustralya'nın Çanakkale Başkonsolosu Lucas Rodson ile gaziler ve davetliler katıldı.

Kaynak: DHA

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anafartalar Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.