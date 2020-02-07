Çanakkale-gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Çanakkale-gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
6 saat önce
Çanakkale-Gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
Çanakkale- Gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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