Çanakkale-gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale-gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Çanakkale-gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Çanakkale-Gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çanakkale- Gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çanakkale-gelibolu'da apartman yangınında mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çanakkale, Gelibolu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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