Çanakkale gelibolu'da ev yangını korkuttu - Son Dakika
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Çanakkale gelibolu'da ev yangını korkuttu

6 saat önce

Gelibolu'da ev yangını korkuttuÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hanım Tekneci'nin (70), oğlu ile birlikte kaldığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu'da ev yangını korkuttu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hanım Tekneci'nin (70), oğlu ile birlikte kaldığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi, Mevlevihane Sokak'taki tek katlı evde, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre sobadan yayılan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Evde oğlu ile birlikte kiracı olarak yaşadığı öğrenilen Hanım Tekneci, eşyaların alev almasıyla birlikte dışarıya kaçtığını söyledi. Olay yerine gelen Gelibolu itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek, başka binalara sıçramadan söndürdü.

Çanakkale gelibolu'da ev yangını korkuttu

Yazıcızade Mahallesi, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
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