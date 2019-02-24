Son Dakika Haberleri: Çanakkale Gelibolu'da Mahsur Kalanlara Kumanya Verildi, Konaklama Sağlandı

Çanakkale Gelibolu'da Mahsur Kalanlara Kumanya Verildi, Konaklama Sağlandı

1 saat önce

Gelibolu ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi nedeniyle deniz ulaşımda aksama yaşandı.

Gelibolu ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi nedeniyle deniz ulaşımda aksama yaşandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait Gelibolu- Lapseki feribot seferleri ile Gelibolu- Çardak özel feribot seferleri de iptal edildi. Gelibolu'dan Lapseki ve Çardak'a geçmek isteyen yüzlerce yolcu mahsur kaldı.

Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezi ile otobüs terminalinde beklemek zorunda kalanların mağdur olmaması için 600 kişilik kumanya hazırlattı. Yahya Çavuş Görme Engelliler Kapalı Spor Salonu, Endüstri Meslek Lisesi Yurdu ve Kapalı Spor Salonu, mahsur kalanların konaklaması için hazırlandı. Geceyi ilçede bekleyerek geçirecek olanlar bu konaklama yerlerine yerleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

Lapseki, Çardak, Gelibolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maduro, "Daha Fazla Tahammül Edemem" Deyip Kolombiya ile İlişkileri Kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Seçim Yarışıyla İlgili Soruya Böyle Yanıt Verdi: Anketlere Güvenim Kalmadı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar Sigara İçerken Uykuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 01:18:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Gelibolu'da Mahsur Kalanlara Kumanya Verildi, Konaklama Sağlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]