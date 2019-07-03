Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Gelibolu'da orman yangını
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ÇANAKKALE Gelibolu'da orman yangını

39 dakika önce

Gelibolu'da orman yangınıÇanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Gelibolu'da orman yangını
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Gelibolu ilçesinin Bayırköy mevkisinde ziraat alanında çalışan biçer döver makinesinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, yanı başındaki ormanlık alana sıçradı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arazöz ve 1 dozer ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalara, havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arazöz ve 1 dozer ile çok sayıda işçi müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, makilik alan zarar gördü.
ÇANAKKALE Gelibolu'da orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:09 Kaynak: DHA
Çanakkale, Bayırköy, Gelibolu, Güncel
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