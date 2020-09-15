ÇANAKKALE Gelibolu'da orman yangını - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Yangını görenler, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattını arayarak bilgi verdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Gelibolu 'da orman yangını

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