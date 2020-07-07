ÇANAKKALE Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler büyük üzüntü yaşıyor - Son Dakika

Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler büyük üzüntü yaşıyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında, ekili tarlaları yanan köylüler büyük üzüntü yaşadı.

Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. 19 saatte kontrol altına alınan yangında ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat edilmeyi bekleyen tarlaları da büyük zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla birlikte yangının verdiği zarar gözler önüne serildi. GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Kumköy'de çıkan yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşları dökerek anlatan Fatma Gülen, "Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Çok üzgünüm ve yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi.

'BÖYLE ZARAR GÖRMEDİK'

Kumköy'de yaşayan Osman Taş(78), geçmiş yıllarda da köylerinde büyük orman yangınları olduğunu fakat bu kadar zarar vermediğini belirterek, "Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik" şeklinde konuştu. Diğer köylülerde zararlarının büyük olduğunu söyledi.