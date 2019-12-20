Çanakkale gelibolu tarihi sualtı parkı oluşturuluyor - Son Dakika

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Çanakkale gelibolu tarihi sualtı parkı oluşturuluyor
6 saat önce
ÇANAKKALE GELİBOLU TARİHİ SUALTI PARKI OLUŞTURULUYOR (İngiliz batığı HMS Majestic görüntülendi)
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:54 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE GELİBOLU TARİHİ SUALTI PARKI OLUŞTURULUYOR (İngiliz batığı HMS Majestic görüntülendi)
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