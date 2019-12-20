Çanakkale gelibolu tarihi sualtı parkı oluşturuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale gelibolu tarihi sualtı parkı oluşturuluyor - Son Dakika

Çanakkale gelibolu tarihi sualtı parkı oluşturuluyor

6 saat önce

ÇANAKKALE GELİBOLU TARİHİ SUALTI PARKI OLUŞTURULUYOR (İngiliz batığı HMS Majestic görüntülendi)

ÇANAKKALE GELİBOLU TARİHİ SUALTI PARKI OLUŞTURULUYOR (İngiliz batığı HMS Majestic görüntülendi)

Çanakkale gelibolu tarihi sualtı parkı oluşturuluyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:54 Kaynak: DHA
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