Çanakkale gemisi 'yarmook', çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale gemisi 'yarmook', çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Çanakkale gemisi 'yarmook', çanakkale boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Pakistan savaş gemisi 'Yarmook', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Pakistan Donanması'na ait, 271 borda numaralı savaş gemisi 'Yarmook', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Pakistan savaş gemisi 'Yarmook', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Pakistan Donanması'na ait, 271 borda numaralı savaş gemisi 'Yarmook', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Pakistan Donanması'na ait 271 borda numaralı savaş gemisi 'Yarmook', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Çanakkale gemisi 'yarmook', çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:31 Kaynak: DHA
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