Son Dakika Haberleri: Çanakkale Gezici Müze Tırı, Eğirdir'de tarihi yolculuğa çıkarıyor
Son Dakika Güncel Çanakkale Gezici Müze Tırı, Eğirdir'de tarihi yolculuğa çıkarıyor

Çanakkale Gezici Müze Tırı, Eğirdir'de tarihi yolculuğa çıkarıyor

1 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, belediyenin girişimleriyle davet edilen Çanakkale Belediyesi Gezici Müze Tırı ilçeye geldi.

Çanakkale Gezici Müze Tırı, Eğirdir'de tarihi yolculuğa çıkarıyor, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, belediyenin girişimleriyle davet edilen Çanakkale Belediyesi Gezici Müze Tırı ilçeye geldi. Tarihçi-Yazar Ahmet Uslu tarafından hayata geçirilen ve Çanakkale Savaşlarını ülkeye anlatmayı hedefleyen Çanakkale Gezici Müze Tırı'nun bu haftaki durağı Eğirdir olurken, çalışma ile Çanakkale'ye gitme fırsatını bulamayanlar, tarihi yakından görme şansı yakalayacak.


Çanakkale Gezici Müze Tırı, Eğirdir Kaleönü Meydanı'nda ziyarete açıldı.


Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915- 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk Orduları ile itilaf devletleri arasında savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemelerin sergilendiği müze tırını, Eğirdir'de öğrenim gören ilk, orta ve lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşların da gezmesi bekleniyor.


Çanakkale'ye gidemeyen oraları görme imkanı olmayan, özellikle öğrencilerin Çanakkale ruhunu anlamaları açısından Eğirdir'e getirilen Çanakkale Gezici Müze Tırı'na yoğun ilgi gösterilirken, tırın 11-14 Ekim 2019 tarihleri arasında ilçede kalacağı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu program kapsamında yaklaşık 3 bin öğrenci ve vatandaşa ücretsiz hizmet vereceği kaydedildi. - ISPARTA

Çanakkale, Isparta, Eğirdir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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