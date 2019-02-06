Son Dakika Haberleri: Çanakkale Gezici Müzesi, Ahlat'ta

Çanakkale Gezici Müzesi, Ahlat'ta

1 saat önce

Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği Gezici Müze, Ahlat ilçesine geldi.

Çanakkale Gezici Müzesi, Ahlat'ta, System.String[]
Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği Gezici Müze, Ahlat ilçesine geldi.

Çanakkale Savaşı'nda yaşanan destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için Türkiye'yi il il dolaşan Çanakkale Gezici Müzesi, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla ilçe merkezine getirildi.

Bir alışveriş merkezinde bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak müzenin açılışı, törenle yapıldı.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nda yaşananların vatandaşlara anlatılması açısından müzenin önemli olduğunu dile getirdi.

Müze koordinatörü Cengiz Yürükaslan ise müzenin, Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen birçok yönünü anlattığını ifade etti.

Müzenin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bildirici de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:41 Kaynak: AA

Türkiye, Ahlat, Çanakkale, Güncel
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