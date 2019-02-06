Çanakkale Gezici Müzesi, Ahlat'ta

Çanakkale
Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği Gezici Müze, Ahlat
ilçesine geldi.
Çanakkale Savaşı'nda yaşanan destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için Türkiye
'yi il il dolaşan Çanakkale Gezici Müzesi, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla ilçe merkezine getirildi.
Bir alışveriş merkezinde bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak müzenin açılışı, törenle yapıldı.
Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nda yaşananların vatandaşlara anlatılması açısından müzenin önemli olduğunu dile getirdi.
Müze koordinatörü Cengiz Yürükaslan ise müzenin, Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen birçok yönünü anlattığını ifade etti.
Müzenin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bildirici de katıldı.