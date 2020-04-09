ÇANAKKALE Göç yolundaki leylekler Biga'da mola verdi - Son Dakika

BAHAR ayının gelmesi ile birlikte Afrika kıtasından kuzey ülkelere göçe başlayan leyleklerin durağı Çanakkale 'nin Biga ilçesine bağlı Savaştepe köyü oldu. Binlerce leylek, göç yolundaki köyde mola verdi.

Göç yolundaki leylekler Biga 'da mola verdi

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız