Çanakkale Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Çanakkale Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20.07.2023 16:37

Çanakkale'de rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetin, iddianamenin kabul edilmesi halinde rüşvet suçundan yargılanacak.

Çanakkale'de, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, 3 Şubat'ta tutuklanan Çetin'in tutukluluk süresini değerlendirip, savcılığın hazırladığı iddianamenin kabulünden önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına kararı verdi.

Çetin, iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 ayrı konuda rüşvet alma suçundan yargılanacak.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu bazı şüpheliler gözaltına alınmış, Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E. 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Rüşvet aldığı ileri sürülen Çetin, İçişleri Bakanlığınca, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden 4 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Sanıklar hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmasının devam ettiği, Çetin hakkındaki iddianamenin ise hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Çanakkale Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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