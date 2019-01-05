Çanakkale Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi
42 dakika önce
Gökçeada feribot seferleri iptal edildiÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Gökçeada
feribot seferleri iptal edildi Çanakkale
'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege
Denizi'nde saatteki hızının 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı
ile Adalar
hattından Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:26 Kaynak: DHA
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