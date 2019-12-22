Çanakkale gökçeada ve bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor - Son Dakika

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Çanakkale gökçeada ve bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
6 saat önce
ÇANAKKALE Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor. Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:47 Kaynak: DHA
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