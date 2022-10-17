Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.10.2022 20:12
Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale gündem haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botta farklı ülkelere mensup 24 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale gündem: Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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