Çanakkale gündem haberi: Biga'da hünnap pekmezi kazanlarda kaynamaya başladı - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberi: Biga'da hünnap pekmezi kazanlarda kaynamaya başladı

18.10.2022 12:52
Çanakkale gündem haberi: Biga'da hünnap pekmezi kazanlarda kaynamaya başladı

Çanakkale haber... Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde zahmetliyle ünlü hünnap pekmezi kazanlarda kaynamaya başladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde zahmetliyle ünlü hünnap pekmezi kazanlarda kaynamaya başladı.

Pekmez üreticisi Berna Balkan, AA muhabirine, Akyaprak köyünde bulunan ve pekmez yapımı için olmazsa olmaz kil şeklinde toprak çıkarılarak işe başladıklarını söyledi.

Çavuşköy'de bulunan hünnap ağaçlarından hasat yapıp, ürünü killi toprakla karıştırıp kovalara doldurup kestirme denilen yöntemle hünnap pekmezini kaynatmaya başladıklarını belirten Balkan, "Anneannemden öğrendiğim yöntem ile kayınvalidemin de yardımları ile gelecek kuşaklara bu tadı ve lezzeti taşımak için çalışıyorum." dedi.

Toprağın pekmezin mayası olduğu ifade eden Balkan, şöyle devam etti:

"Hünnap meyvesini mayalandıktan sonra kazana koyarak posasını daha iyi ayırabilmesi ve net hünnap suyu alabilmek için bu işlemi yapıyoruz. Bir saat kadar kaynattıktan sonra ayrı bir kazana süzerek tekrar 4 saat daha meşe odunu ateşinde kaynatıyoruz. Şekersiz kaynayan hünnap suyu koyulaşınca pekmez halini alıyor. Pekmezin litresini ise 130 liradan satışa sunuyoruz. Çavuşköy'de doğal yolla yetişen hünnap ağaçlarımızı böylece değerlendirmiş oluyorum. Her yıl bol miktarda meyve veren hünnap ağacından yaklaşık 70 kilogram hünnap topluyoruz. Bu sezonda 650 kilogram hünnaptan 200 kilogram pekmez elde ettim. Bir kısmını da kurutarak kışın içmek için saklıyoruz."

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Kaynak: AA

Çanakkale, Çavuşköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberi: Biga'da hünnap pekmezi kazanlarda kaynamaya başladı - Son Dakika

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