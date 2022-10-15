Çanakkale gündem haberi: Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberi: Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

15.10.2022 04:19
Çanakkale gündem haberi: Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale gündem haberi | ÇANAKKALE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada- Geyikli hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün Bozcaada-Geyikli arasındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli'den 14.00, 17.00 ve 19.00 saatleri ile Bozcaada'dan 13.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek olan seferlerin iptal edildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberi: Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

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