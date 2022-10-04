Çanakkale gündem haberi... Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberi... Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

04.10.2022 11:00
Çanakkale gündem haberi... Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Gelen Çanakkale haberine göre ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Bahama bayraklı yük gemisi 'Glory Dina', römorkörle, Şevketiye Demirleme Bölgesi'ne götürülüp demirletildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Bahama bayraklı yük gemisi 'Glory Dina', römorkörle, Şevketiye Demirleme Bölgesi'ne götürülüp demirletildi.

İskenderun'dan Rusya'ya giden 169 metre uzunluğunda ve 17 bin 18 grostonluk Bahama bayraklı 'Glory Dina' isimli boş yük gemisi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında, saat 08.30'da makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle Şevketiye Demirleme Bölgesi'ne götürülüp, demirletildi.


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Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Bahama, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale gündem haberi... Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi - Son Dakika
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