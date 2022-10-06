Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'de 91 bin 600 makaron ile 128 kilogram tütün ele geçirildi

Operasyonda, 91 bin 600 makaron ve 128 kilogram kıyılmış tütün ile sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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