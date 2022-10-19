İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 17 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında 78 operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'de bir ayda 107 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

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