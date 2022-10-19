Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'de bir ayda 107 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'de bir ayda 107 uyuşturucu satıcısı yakalandı

19.10.2022 12:14
Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'de bir ayda 107 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Çanakkale haber: Çanakkale'de son bir ay içinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de son bir ay içinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 17 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında 78 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 107 şüpheli yakalandı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 70 gram esrar, 1140 gram metamfetamin, 1300 gram bonzai, 354 gram skunk, 21 gram kokain, 513 adet sentetik ecza, 17 adet ecstasy hap, 322 gram sıvı ecstasy, 12 kök kenevir, 3 tabanca, 21 mermi, 13bin 210 lira, 125 Auro ve 90 Poundsele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 19 kişiden 12'si tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

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