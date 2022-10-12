Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi

12.10.2022 14:14
Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi

Çanakkale haberine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 46 şişe gümrük kaçağı içki, Çan ilçesinde de 998 kilogram tütün ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 46 şişe gümrük kaçağı içki, Çan ilçesinde de 998 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Gelibolu'da şüpheliler S.A. ve O.F'ye ait araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli markalara ait 46 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Ekiplerin Çan ilçesindeki operasyonunda ise F.K'ye ait araçta 998 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Şüpheliler hakkında 5607 ve 4733 sayılı kaçakçılık kanunlarına muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberi: Çanakkale'de gümrük kaçağı içki ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

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