Çanakkale gündem haberleri: Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (3) - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberleri: Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (3)

24.09.2022 22:36
Çanakkale gündem haberleri: Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (3)

Çanakkale haber: ÇANAKKALE'DE 'SENFONİ İLE NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ' KONSERİNİ DİNLEDİ Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda Bursa...

ÇANAKKALE'DE 'SENFONİ İLE NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ' KONSERİNİ DİNLEDİ

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde Çanakkale'de gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' konseri gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde usta sanatçı Neşet Ertaş'ın eserleri seslendirildi. Çanakkaleliler usta sanatçının eserleriyle keyifli bir gece yaşadı.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,


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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' konserini izledi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' konserini izledi Bakan Ersoy, Çanakkale'de İngiliz 'HMT Lundy' batığına anı dalışına katıldı Bakan Ersoy, Çanakkale'de İngiliz 'HMT Lundy' batığına anı dalışına katıldı
Kaynak: DHA

Neşet Ertaş, Çanakkale, Hamidiye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberleri: Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale gündem haberleri: Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi (3) - Son Dakika
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