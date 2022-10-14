Çanakkale gündem haberleri... Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberleri... Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

14.10.2022 21:30
Çanakkale gündem haberleri... Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale haberi: Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'de seferler yapılacak. Geyikli'den 14.00, 17.00 ve 19.00, Bozcaada'dan da 13.00, 16.00 ve 18.00'daki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberleri... Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika

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