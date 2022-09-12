İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga 'da 2 adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alınırken, aramalarda ise 166 kök kenevir bitkisi ile 635 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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