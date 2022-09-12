Çanakkale gündem haberleri... Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ÇANAKKALE'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 166 kök kenevir bitkisi ile 635 gram esrar ele geçirildi; 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'da 2 adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alınırken, aramalarda ise 166 kök kenevir bitkisi ile 635 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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