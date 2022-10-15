Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , Belediye Başkanı Ülgür Gökhan , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat , İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Enver Koç, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale gündem haberleri: Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Enver Koç'un cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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