Çanakkale 'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, uluslararası sularda Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisinde, olaydan sonra demirletildiği Karanlık Liman bölgesinde, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler tamamlandı. İncelemenin ardından seyrine izin verilen gemi, demir alıp İstanbul 'a gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale gündem haberleri... Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor (2) - Son Dakika

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