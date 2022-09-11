Çanakkale gündem haberleri... Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale gündem haberleri... Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor (2)

11.09.2022 14:15
Çanakkale gündem haberleri... Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor (2)

Çanakkale haberleri: GEMİ İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTIÇanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, uluslararası sularda Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisinde, olaydan sonra demirletildiği Karanlık Liman bölgesinde, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından...

GEMİ İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, uluslararası sularda Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisinde, olaydan sonra demirletildiği Karanlık Liman bölgesinde, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler tamamlandı. İncelemenin ardından seyrine izin verilen gemi, demir alıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,


YORUMLAR
500
AK PARTİ'Lİ TURAN: ADAM SANKİ İZMİR'İN DEĞİL DE ATİNA'NIN BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'Lİ TURAN: ADAM SANKİ İZMİR'İN DEĞİL DE ATİNA'NIN BELEDİYE BAŞKANI Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberleri... Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 14:21:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale gündem haberleri... Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement