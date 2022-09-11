GEMİ İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, uluslararası sularda Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisinde, olaydan sonra demirletildiği Karanlık Liman bölgesinde, Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler tamamlandı. İncelemenin ardından seyrine izin verilen gemi, demir alıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale gündem haberleri... Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor (2) - Son Dakika