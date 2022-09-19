Çanakkale gündem: Rekortmen yüzücü Sunaçoğlu, gaziler ve şehitler anısına Gökçeada'ya yüzüyor (2) - Son Dakika
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Çanakkale gündem: Rekortmen yüzücü Sunaçoğlu, gaziler ve şehitler anısına Gökçeada'ya yüzüyor (2)

19.09.2022 20:08
Çanakkale gündem: Rekortmen yüzücü Sunaçoğlu, gaziler ve şehitler anısına Gökçeada'ya yüzüyor (2)

Çanakkale haberlerine göre 8 SAAT 14 DAKİKA SONRA GÖKÇEADA'YA ULAŞTI Rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, şehit ve gaziler anısına Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Büyük Kemikli bölgesinden başladığı yüzme etkinliğini tamamladı.

8 SAAT 14 DAKİKA SONRA GÖKÇEADA'YA ULAŞTI

Rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, şehit ve gaziler anısına Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Büyük Kemikli bölgesinden başladığı yüzme etkinliğini tamamladı. Yaklaşık 29 kilometreyi, 8 saat 14 dakikada yüzen Sunaçoğlu, Gökçeada'ya ulaştı. Kuzu Limanı'nda yüzme etkinliğini sonlandıran Sunaçoğlu'nu Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Genel Başkanı Gazi Caner Dalkalı ve Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur karşıladı. Timur tarafından kendisine madalya takdim edilen rekortmen yüzücü Sunaçoğlu, "Çanakkale'den Gökçeada'ya yüzerek bir etkinlik gerçekleştirdik. 29 kilometre mesafeyi 8 saat 14 dakika gibi bir süreyle yüzerek bir başarı elde ettim. Bu başarıyı şehitlere, gazilere ve onların ailelerine armağan ediyoruz" diye konuştu.

Cemhan ŞEN/ECEABAT (Çanakkale), -


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Kaynak: DHA

Çanakkale, Gökçeada, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale gündem: Rekortmen yüzücü Sunaçoğlu, gaziler ve şehitler anısına Gökçeada'ya yüzüyor (2) - Son Dakika

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