Çanakkale gururu Mobil Müze'de - Son Dakika

Çanakkale gururu Mobil Müze'de

06.01.2021 12:22
Çanakkale gururu Mobil Müze'de, System.String[]

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve 2 Temmuzda Türkiye turuna çıkan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı' Bursa'ya geldi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve 2 Temmuzda Türkiye turuna çıkan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı' Bursa'ya geldi. Bursalılar, Çanakkale destanını mobil müzede görme imkanı buluyor.

Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da iştirakiyle düzenlenen törenle Türkiye turuna çıkan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı' üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen Çanakkale Savaşı'ndaki o milli mücadele ruhunu vatandaşlara yaşatıyor. İlk seferberlik emrinden zaferin kazanıldığı güne kadarki kara ve deniz savaşlarının materyaller, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerle anlatıldığı mobil müze tırı, 52'inci durağında Bursa'ya geldi. Kent Meydanı'ndaki Mobil Müze Tır, Bursalılara Çanakkale gururunu bir kez daha yaşattı.

'Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı'nın Bursa'daki ilk ziyaretçileri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç ve Zafer Işık ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer oldu. Tır içindeki stantları tek tek inceleyen protokol üyeleri, her stanttaki savaşı anlatan belgesel filmlerle adeta o dönemi tekrar yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gittiği her şehirde büyük ziyaretçi ilgisiyle karşılanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı'nın, gittiği her yerde Çanakkale ruhunu yaşattığını belirterek, proje nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na teşekkür etti. Başkan Aktaş, "'Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz' diyerek seferlere çıkan, bu düsturla nice zaferler kazanıp tarihin akışını değiştiren bir ecdadın torunlarıyız. Tarihimize baktığımızda bayrağını, vatanını, milletini, istikbalini canı pahasına koruyan nice kahramanla karşılaşıyoruz. Şehitlik ve gazilik ruhunu daima diri tutarak her savaştan muzaffer olarak çıktık. Bu ruh bizde olduğu müddetçe bayrağımız ilelebet göklerde dalgalanacak, çocuklarımız huzur içinde yaşayacaktır. Bu vatanın her karış toprağı şehit kanlarıyla sulandı. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere geçit vermemek için Çanakkale'de 300 bin vatan evladını toprağa verdik. Bu savaşta 5000 bin askerle en fazla şehidi Bursa verdi. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz" dedi. - BURSA

Çanakkale gururu Mobil Müze'de
Çanakkale gururu Mobil Müze'de
Çanakkale gururu Mobil Müze'de

Çanakkale, Türkiye, Bursa, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale gururu Mobil Müze'de - Son Dakika


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