Çanakkale hababam sınıfı, çanakkale'de

Hababam Sınıfı, Çanakkale'de

Türk sinemasının önemli yapıtlarından Hababam Sınıfı filminin oyuncuları, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan İlköğretim Haftası kapsamında Çanakkale'ye gelerek, 18 Mart İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi birçok ünlü ismi buluşturan Hababam Sınıfı'nın hayattaki oyuncularından Bülent İdiroğlu, Ergun Sözen, Yılmaz Kaya gibi isimler İlköğretim Haftası kapsamında Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) ve Çanakkale 18 Mart İlkokulu işbirliğiyle Çanakkale'ye gelerek, öğrencilerle buluştu.

Düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Yine okul öğrencileri tarafından hazırlanan dans gösterileri, Hababam Sınıfı oyuncularına duygu dolu anlar yaşattı.

MAHMUT HOCA'YA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM

Hababam Sınıfı filminde 'Boncuk' karakterini canlandıran Ergün Sözen, duygu ve düşüncelerini aktararak 'Bizler 1975 senesinde bu filmi yaparken inanın nesilden nesile gideceğini hiç düşünmedik. Hababam Sınıfı hep hayta, kopyacı bilindi ama bu sınıfta bir de sizler gibi çalışkan bir öğrenci vardı. Adı da 'Boncuk'tu. Hep çalışır, hep doğruyu söyler ama öğretmenleri onu yanlış anlardı. Çünkü Hababam Sınıfı zaten doğruyu söyleyemezdi. Sadece Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okurdu. İşte o Boncuk benim. Mahmut Hoca'ya verdiğim sözü tuttum. Büyüdüm, hukukçu oldum, askeri hakim oldum. Görevimi tamamladım. Hepinize de inşallah böyle güzel gelecekler diliyorumö ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Hababam Sınıfı oyuncularına çiçek takdim edilirken öğrencilere de futbol topu dağıtıldı. Program öğrenciler ve öğretmenlerin Hababam Sınıfı oyuncularıyla toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.