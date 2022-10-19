Kaza, Karşıyaka Mahallesi eski hastane sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan İlker A.'ya 17 YK 377 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İlker A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale haber! Çan'da yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı - Son Dakika

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