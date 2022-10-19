Çanakkale haber! Çan'da yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı - Son Dakika
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Çanakkale haber! Çan'da yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

19.10.2022 20:37
Çanakkale haber! Çan'da yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı

Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi eski hastane sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan İlker A.'ya 17 YK 377 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İlker A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Karşıyaka, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale haber! Çan'da yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı - Son Dakika

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