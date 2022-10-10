Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Gelibolu açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve İtalya rotasında seyir yaptığı belirlenen bir yelkenli tekne tespit etti.

Kaynak: AA

Çanakkale, Marmara, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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