Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

10.10.2022 20:52
Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale haberlerine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Gelibolu açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve İtalya rotasında seyir yaptığı belirlenen bir yelkenli tekne tespit etti.

Ekiplerin "KB-10" ve "KB-24" botlarıyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Marmara, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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