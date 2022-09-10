Çanakkale haber... Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale haber... Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı

10.09.2022 00:00
Çanakkale haber... Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı

Çanakkale haber... ÇANAKKALE Boğazı'nda karaya oturan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda karaya oturan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı Akbaş mevkisi açıklarında, içinde 1 kişinin bulunduğu özel tekne karaya oturdu. Teknenin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yedeklenen tekneyi güvenli şekilde oturduğu yerden kurtardı.


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Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haber... Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haber... Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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