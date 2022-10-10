Çanakkale haber! Çanakkale'de yaralı şahine Milli Park ekipleri sahip çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale haber! Çanakkale'de yaralı şahine Milli Park ekipleri sahip çıktı

10.10.2022 15:56

Çanakkale bölgesinden gelen habere göre Çanakkale'de yaralı şahine Milli Park ekipleri sahip çıktıÇANAKKALE Çanakkale vatandaş tarafından bulunan yaralı şahine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sahip çıkarak tedavi ediyor.

Çanakkale'de yaralı şahine Milli Park ekipleri sahip çıktı

ÇANAKKALE Çanakkale vatandaş tarafından bulunan yaralı şahine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sahip çıkarak tedavi ediyor. Yaralı şahin tedavisinin ardından tekrar özgürlüğüne kavuşacak günü bekliyor.

Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde bir vatandaş yol kenarında şahin olduğunu gördü. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü ekiplerine haber vermesiyle ekipleri yaralı şahin alarak tedavi merkezine getirdi. Burada veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan şahinde derin doku yarası olduğu öğrenildi. Yaralı şahin tekrar özgürlüğüne kavuşacak günü bekliyor.

Şahini tedavi eden Veteriner Hekim Meltem Dimişgi, "Yaklaşık 2 gün önce Evreşe beldemizden getirildi. Orada meslektaşım ilk müdahalesini yapmış. Daha sonra ekiplerimizce alınarak kurumumuza getirildi. Yaralı şahinimize gerekli tedavilerimize başladık. Maalesef sağ kanatta açık bir yarası mevcut. Miyaz dediğimiz sineklerin kurt atması sonucunda burada larvalar oluşmuş. Uzun bir süre olmuş, kurtlar kanadın bir kısmını yemiş. Canlımız şuanda kritik bir süreçte. Bizde onun yarasına uygun olacak tedavisine başladık. Düzelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Göç sezonunda şahinlerin de bir kısmı göç yapmaktadır. Avlanırken hızlı bir dalış yaptı kanadını çarptı veya insandan kaynaklı saçma yaraları oluşabiliyor. Yara oldukça büyük. Burada kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

YORUMLAR
500
Assos ve Troya tünellerinin açılışı yarın yapılacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek Assos ve Troya tünellerinin açılışı yarın yapılacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans katılımıyla Assos ve Troya tünelleri yarın açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans katılımıyla Assos ve Troya tünelleri yarın açılıyor
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Evreşe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haber! Çanakkale'de yaralı şahine Milli Park ekipleri sahip çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 18:38:09. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale haber! Çanakkale'de yaralı şahine Milli Park ekipleri sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement