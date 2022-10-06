Çanakkale haberi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Çanakkale haberi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

06.10.2022 15:38
Çanakkale haberi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale haberler: Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında da Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 seferleri yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale haberi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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