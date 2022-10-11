Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarının motoru arızalanan ve yardım talebinde bulunan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
İçinde bulundukları lastik botun motorunun arızalandığı ve sürüklendikleri belirlenen farklı ülkelere mensup 38 kişi, yardım talebinde bulundukları Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale haberi! Çanakkale açıklarında botlarının motoru arızalanması nedeniyle sürüklenen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika