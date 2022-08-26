Rusya'dan Yunanistan 'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatışmış, teknede hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel teknenin çatışması - Son Dakika

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