Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel teknenin çatışması - Son Dakika
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Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel teknenin çatışması

26.08.2022 01:54
Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel teknenin çatışması

Çanakkale habere göre Çanakkale Boğazı'nda tankerle çatışan tekne, çekildiği tersanede battı.

Çanakkale Boğazı'nda tankerle çatışan tekne, çekildiği tersanede battı.

Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile Burhanlı mevkisi önlerinde çatışan tekne, römorkor yardımıyla tersaneye çekildi.

Tekne bir süre sonra batarken, tanker de Karanlık Liman'a demirledi.

Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatışmış, teknede hasar oluşmuştu.

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Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Rusya, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda tanker ile özel teknenin çatışması - Son Dakika
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