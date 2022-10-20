Çanakkale haber | Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Çanakkale'de Dijital Okyanus Tüneli etkinliğine katıldı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Çanakkale'de Dijital Okyanus Tüneli etkinliğine katıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, 23 metre uzunluğunda denizlerdeki kirlenmeye dikkat çeken "Dijital Okyanus Tüneli" girdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ve Smurfs (Şirinler) işbirliğinde Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale Karina Deniz Kültür Merkezi'nde Dijital Okyanus Tünelini ve sahil temizleme etkinliklerine katıldı. Anasınıfı öğrencilerinin atıklardan yapılan çalışmalarınıda inceleyerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Dijital Okyanus Tüneli'ne girerek oradaki canlıları ve denizlerden çıkarılan atıklarla ilgili bilgiler aldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut denizlerdeki kirliği dikkat çekerek şunları söyledi, "Avrupa Birliği ülkelerinde ve denizdeki kirliliğin ve denizlerde kirliliğin engellenmesi ve denizlerdeki ekosisteminin bozulmasının yavaşlatılması, engellenmesi konusunda Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde ve dünyanın birçok noktasında çalışmalar çok öncesinden başlatıldı, ve devam etmekte. Denizlerdeki kirlilik bütün dünya için önem arz ediyor. Ancak denizdeki bu kirlilik, bu çöp sadece denizde başlamıyor. Aslında karada başlayan bir kaynak. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak bizler Avrupa Birliği hibesiyle başlatılan ve Avrupa Birliğince kollanmış olan bir projeyi bugün ziyaret etme fırsatımız oldu. Bu proje Çanakkale'de başarı öyküsünü yazmış olan katı atık arıtma tesisleridir. Çanakkale Belediyesi Avrupa Birliği hibesiyle başlamış, daha sonra kendi sağlam adımlarını atmaya devam etmektedir. ve burada bizler bu projelerle kaynakta kirliliği önlemeye çalışıyoruz. Karada başlayan çalışmalarda tüketimin azaltılmasıyla ve geri dönüşüm döngülerinin de iyi bir şekilde kullanılmasıyla kirliliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bugün buradaki turumuza başladığımızda ilk temasımız çocuklar doldu. Zira geleceğe olan en önemli mesajlar onlar aracılığıyla olacaktır. ve bugün daha önceden de burada söylendiği üzere, örneğin 2050 yılına gelindiğinde denizlerimizde balıktan çok plastik olacağı söylendi. Bugün itibariyle denizlerdeki ve dünyada 1 milyon kadar tür aslında yok olmakla karşı karşıya. Yani biyo çeşitlilik konusunda ciddi anlamda bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyoruz.

Çanakkale Belediye Başkan vekili İrfan Mutluay ise projenin ortağı olduklarından dolayı AB temsilcilerine teşekkür ederek şunları söyledi, "Çevremizdeki illere, diğer ülkelere baktığımızda örnek sayılabilecek tesisleri, çevreci yatırımları bir bir hayata geçirdik. Bunun ilk adımını da sabah ziyaret ettiğimiz katı atık depolama tesisinde, Avrupa Birliği'nin katkılarıyla projeyi hayata geçirdik. Bunun devamında da şuanda entegre tesisleri yapmaya çalışıyoruz. Mekanik ayrıştırma, enerji üretimiyle birlikte yüzde 60'lara varan oranda geri dönüşümü sağlamak istiyoruz. Bunun dışında atık su da ileri düzeyde arıtma tesislerini hayata geçirdik. Bunun ödülü olarak barışın kentinde mas mavi bir denize sahip olmak istiyoruz. Kentimizde mavi bayraklı plajlara sahibiz. Bu da Çanakkale halkı için yapmış olduğumuz çevreci yatırımların bir ödülü olduğunu söylemek istiyorum. Bu kirliliğin sebebi aslında kara. Karadaki atıklar, plastikler, evsel atıklar ve sanayi atıkları denizleri ve su kaynaklarımızı kirletiyor. Buradaki biyo çeşitlilik her geçen gün azalıyor Dünyanın son kullanıcıları bizler değiliz. Etkinlik alanına girdiğimizde çocuklarımızı gördük. Bu etkinlik gençleri, çocukları bilinçlendirme, farkındalık yaratma ve gelecek adına mesaj verme faaliyeti. Hayalet ağlarla, plastiklerle, evsel, endistüriyel kirlilikle birlikte gerçekten denizel yaşamın, deniz ekosisteminin ve biyo çeşitliliğinin yok olduğuna hepimiz şahitlik ediyoruz" dedi.

Milli sporcu Birgül Erken de denizi evi gibi gördüğünü söylerek şunları söyledi, "Buraya benim evimi kurtarmaya gelmiş bir konuğumuz var. Büyükelçimizin nezdinde bütün bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada canlandırdığımız kirliliğe ben kendi gözlerimle şahit oluyorum. Bu gerçekten çok acı verici. Geleceğimizin teminatı gençlere dokunduk. Bu etkinlik bu nedenle benim için önemli" dedi.

Konuşmaların ardından AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Çanakkale Belediye Başkan vekili İrfan Mutluay sanal gerçeklik gözlüğü ile hazırlanan videoyu izledi.