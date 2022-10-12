Çanakkale haberi! Çanakkale'de kaçak tütün ile içki ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale haberi! Çanakkale'de kaçak tütün ile içki ele geçirildi

12.10.2022 14:19
Çanakkale haberi! Çanakkale'de kaçak tütün ile içki ele geçirildi

Çanakkale haberler: ÇANAKKALE'nin Çan ve Gelibolu ilçelerinde polis ekiplerinin operasyonunda 998 kilo kaçak kıyılmış tütün ile 46 farklı marka gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

ÇANAKKALE'nin Çan ve Gelibolu ilçelerinde polis ekiplerinin operasyonunda 998 kilo kaçak kıyılmış tütün ile 46 farklı marka gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Çan ilçesindeki çalışmalarda F.K.'nin aracında yapılan aramalarda 998 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca Gelibolu ilçesindeki bir başka operasyonda ise S.A., O.F. isimli şüphelilerin aracında 46 farklı marka gümrük kaçağı 48,6 litre içkiye el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haberi! Çanakkale'de kaçak tütün ile içki ele geçirildi - Son Dakika

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