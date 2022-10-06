Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde E.Ç'nin adresinde yapılan aramada, üstünde figürler bulunan 42 sikke, mühür benzeri 7 metal obje, gri renkli yüzük, üstünde metal objeler bulunan üstü paslanmış zincir uçlu düdük, üstünde ay yıldız bulunan 2 metal obje, farklı büyüklükte 16 metal obje, ucu sivri 2 metal obje, 3 saydam renkli obje, 2 farklı çap ve büyüklükte paslanmış eski fişek, üstünde tuğra şekli olan Arap harfleri ile yazılmış kağıt evrak, 2 sayfa elle yazılmış kroki, büyük beyaz kağıda elle yazılmış kroki, 3 ölçekli topoğrafik harita benzeri kroki, metal arama detektörü ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale haberi: Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.