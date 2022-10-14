Bu adreslerde yapılan aramalarda 406 gram esrar, 8 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma ve hazırlama aparatları ile av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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