Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

14.10.2022 11:46
Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçede önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 406 gram esrar, 8 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma ve hazırlama aparatları ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, yasa dışı ekim, 2521 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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