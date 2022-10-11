Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada, 1,5 kilogram metanfetamin, 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid maddesi, payp, 100 gram skunk, 20 gram kokain, 350 gram extasy hap, 1 silah, uyuşturucu madde kullanma aparatları, 13.210 Türk lirası, 125 Euro ve 90 Pounds ele geçirildi.

ÇANAKKALE - Çanakkale ve İstanbul 'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Çanakkale merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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