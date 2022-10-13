Çanakkale haberi: Gelibolu'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale haberi: Gelibolu'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

13.10.2022 15:42
Çanakkale haberi: Gelibolu'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale gündem haberi | Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mobilya yüklü bir tırda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mobilya yüklü bir tırda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Koru Dağı rampasında seyreden Recep Pala yönetimindeki tırın sürücü kabininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, araçtan inip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Araçta bulunan mobilya ürünlerinin bir bölümünün zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

YORUMLAR
500
58 YIL SONRA 1400 YILLIK 'ALİM DAĞI' GELENEĞİ YENİDEN BAŞLADI 58 YIL SONRA 1400 YILLIK 'ALİM DAĞI' GELENEĞİ YENİDEN BAŞLADI Çanakkale haberi! Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak Çanakkale haberi! Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak Son dakika haberi! Emanet aldığı kamyoneti yediemin otoparkından çalan zanlı tutuklandı Son dakika haberi! Emanet aldığı kamyoneti yediemin otoparkından çalan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Toros Dağları, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haberi: Gelibolu'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:32 Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 22:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale haberi: Gelibolu'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement