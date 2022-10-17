Çanakkale haberi: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika
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Çanakkale haberi: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti

17.10.2022 10:38
Çanakkale haberi: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti

Çanakkale haberleri... Çanakkale Gökçeada'da rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Çanakkale Gökçeada'da rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Gökçeada'da rahatsızlanan bir vatandaş, tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasını sağladı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale haberi: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haberi: Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti - Son Dakika
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