Çanakkale 'de, Kabatepe ile Gökçeada arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan feribot seferleri fırtına beklendiği için iptal edildi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale haberi! Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak - Son Dakika

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