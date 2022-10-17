Çanakkale haberleri: Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika
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Çanakkale haberleri: Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

17.10.2022 15:36
Çanakkale haberleri: Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Gelen Çanakkale haberlerine göre Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 13.00, 16.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 14.00, 17.00 ve 19.00'da seferler yapılacak. Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan da 07.00 ve 10.00'daki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe- Gökçeada hattındaki seferlerden bazıları da aynı nedenle iptal edilirken diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale haberleri: Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika

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