Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi 'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Gökçeada'dan 07.00 ile 11.00, Kabatepe'den ise 09.00 seferleri yapılamayacak.

Kaynak: DHA

Gökçeada, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale haberleri | Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli - Son Dakika

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