Çanakkale haberleri | Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli - Son Dakika
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Çanakkale haberleri | Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli

06.10.2022 16:14
Çanakkale haberleri | Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli

Çanakkale haberleri: ÇANAKKALE'de Bozcaada-Geyikli hattında yarınki feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Bozcaada- Geyikli hattında yarınki feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Gökçeada-Kabatepe'deki bazı seferler de yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Gökçeada'dan 07.00 ile 11.00, Kabatepe'den ise 09.00 seferleri yapılamayacak.


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Çanakkale haberi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale haberi: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Kaynak: DHA

Gökçeada, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haberleri | Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haberleri | Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine hava engeli - Son Dakika
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