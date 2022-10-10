Tekirdağ 'dan İtalya 'nın Gioia Tauro limanına giden Liberya bayraklı 207 metre uzunluğunda, 25 bin 294 grostonluk "MSC MALENA" isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne (VTS)'ye bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'ne ait Kurtarma-14 ve Kurtarma-15 Römorkörleri sevk edildi. Boğaz geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Makine arızası yapan gemi römorkörlerin refakati eşliğinde güvenli limana götürülecek.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Tekirdağ, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale 3. sayfa haberi: Çanakkale boğazından geçen konteyner gemisi makine arızası yaptı - Son Dakika

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